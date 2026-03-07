６日、開会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／牟宇）

【新華社ベローナ3月7日】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式が6日、イタリアのベローナ五輪アリーナで行われた。

６日、開会式で入場行進する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／牟宇）

６日、開会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／李京）

