2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が5日、オリジナルブランドいちご「すとぷり」で、東京と大阪でのスイーツパラダイスとのコラボカフェ「すとぷりいちごCafe」を開催することと、ファミリーマートの公式オンラインショッピング「ファミマオンライン」での抽選販売を開始したことを発表した。

昨年4月にスタートした、すとぷりメンバーがいちご農家の協力のもとで、いちご栽培に挑戦した長期プロジェクト「苺の秘密計画」。今年１月にその収穫を終えて、STPR ONLINE STOREで数量限定で販売していたが、さらに大きな展開をしていくこととなった。

3月6日から31日までは、スイーツパラダイスのSoLaDo原宿店、上野マルイ店、大阪・天王寺ミオ店で開催される「すとぷりいちごCafe」では、彼らの楽曲を連想させる限定メニューが登場する。目玉は、毎日数量限定で提供するメンバー自らが収穫した貴重な「すとぷり」いちごを使用したスペシャルメニューだ。

さらに、STPR ONLINE STOREで好評だった特製BOX入りの「すとぷり - ごほうびいちご -」も数量限定で復活。より多くの人に味わってもらおうと、「ファミマオンライン」での抽選販売となった。オリジナルステッカー付きで、明日8日午後11時59分まで申し込みを受け付けている。

メンバーの歌声を聴いて育ち、自らの手で収穫された特別ないちご。カフェと宅配を通じて、いちごの王子様すとぷりは、ファンたちに甘いプレゼントを届けていく。