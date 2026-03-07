カルテルの報復的暴動で混乱も…メキシコは約10万人の警備体制でW杯成功へ
北中米ワールドカップの開催国の一つ、メキシコは大会成功に向けて約10万人の警備体制を敷くようだ。『BBC』が伝えている。
アメリカとカナダとの共催となるメキシコではメキシコシティ、モンテレイ、グアダラハラの3会場で試合が行われる。日本代表はグループリーグ第2節のチュニジア戦をモンテレイで行うほか、モンテレイにあるティグレス・トレーニングセンターを事前キャンプ地とすることも発表している。
だが、今年2月にメキシコ軍が国内最大級の麻薬カルテルのリーダーを殺害したことを受け、カルテルの拠点があるグアダラハラは治安が急激に悪化。報復的な暴動が相次いでおり、国内サッカーの開催中止などに至っている。またBBCによると、グアダラハラではこれまで1万2000人以上が行方不明になっているようだ。
そうしたなかでメキシコの大会運営幹部は、9万9000人以上の警備体制で大会を運営する見込みだと発表。2万人の軍人や5万5000人の警察官などで組織される予定だといい、2500台の警備車両や24台の警備用航空機なども用いて徹底的な警備にあたるとしている。
なお、国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長は2月時点で「とても安心した。すべてが良好だ。非常に素晴らしいものになるだろう」と大会の成功へ前向きにコメントしている。
アメリカとカナダとの共催となるメキシコではメキシコシティ、モンテレイ、グアダラハラの3会場で試合が行われる。日本代表はグループリーグ第2節のチュニジア戦をモンテレイで行うほか、モンテレイにあるティグレス・トレーニングセンターを事前キャンプ地とすることも発表している。
そうしたなかでメキシコの大会運営幹部は、9万9000人以上の警備体制で大会を運営する見込みだと発表。2万人の軍人や5万5000人の警察官などで組織される予定だといい、2500台の警備車両や24台の警備用航空機なども用いて徹底的な警備にあたるとしている。
なお、国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長は2月時点で「とても安心した。すべてが良好だ。非常に素晴らしいものになるだろう」と大会の成功へ前向きにコメントしている。