フリーアナウンサーの刈川くるみ（27）が7日、都内でファースト写真集「星のない空」（集英社）の発売記念イベントを行った。

写真集には「自分の頑張りだけでは出せない。出したいって思ってもらえるような人になりたい」という強い思い入れを、仕事を始めた約5年前から持っていた。念願のオファーが来たときの心境は「キター！」。同時に「一冊まるまる自分になることがなかったので、うれしさの後に不安もきた」とも明かした。

撮影までの2カ月弱の期間は体作りに取り組んだ。ボディビルダーの弟に筋トレと食事のメニューを全て組んでもらったという。「朝、起きて鏡を見るのがすごい楽しみになった」と体の変化を実感していたようで「おなかにだんだんと線が入っていくのを、記録として写真に撮って弟に報告して褒めてもらっていた」と姉弟のほほ笑ましいエピソードも披露した。

ニュージーランドでの撮影を「生きて吸ってきた空気の中で一番おいしかった」と振り返った。初めて羊に追いかけられる体験もし、「羊と戯れる写真は普段したことがない表情」とアピールした。

自己採点は「99点」。「受け取ってもらって見て頂いて完成するものだと思っている」と考え、残り1点の加点をファンに託した。