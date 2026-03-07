timelesz¸¶²Å¹§¡¡Ï¢¥É¥é½é¼ç±éºî¡Ö¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤·¡¢º²¤òºï¤Ã¤¿¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï
¡¡timelesz¤Î¸¶²Å¹§¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡Ê24¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡¡Season2¡×¡Ê¤¤ç¤¦7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¥É¥é½é¼ç±éºî¤Ç¡Ö¡ÊºîÉÊ¤Ë¡Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤·¡¢º²¤òºï¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¸¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Þ¥¸¤ÇñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡WOWOW¤È¤ÈÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¡¢1·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£²£ÉÍ¡¦»³²¼Ä®¤ÎÌ¾ÃµÄå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¾®ÌøÎ¶°ì¡ÊÄÌ¾Î¥í¥ó¡Ë¤È¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Î·º»ö¡¦´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ¤¬Ãç´Ö¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¤È¡ËÌÓ¿§¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤Ã¤¿¡£200¥á¡¼¥È¥ëÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡¢ÁáÄ«¤Ë7ËÜ¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¼çÂê²Î¤Ïtimelesz¤Î¡ÖBelievers¡×¡£¡ÖËÍ¤¬´Ø¤ï¤ëºîÉÊ¤Ç¼çÂê²Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÈô¤ó¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£²Î¤¤½Ð¤·¤Ï¸¶¤À¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤ÎÀ¼¡¢¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£