鎌倉市役所（資料写真）

鎌倉市は６日、競争入札を行わず任意の業者を選ぶ随意契約（随契）で行われている２０２５年度の事業が７６３件に上り、そのうち約２割の元請け業者が下請けや孫請けに業務を再委託していたと明らかにした。市が随契の全体像を明らかにするのは初めてで、市の調査に対して６割の業者が下請けへの支払額の回答を拒否。市契約検査課は「下請けへの業務の一括委託は契約で禁じており、“丸投げ”はないと認識している」と理解を求めている。

同市議会が元請け業者による“中抜き”などの実態を調べようと、市側に資料を請求。市は同日の一般会計予算等審査特別委員会に調査結果を提出した。

地方自治法施行令は工事・製造の場合であれば上限２００万円の少額の契約や競争入札に適さない事業などでは入札を行わず随契を結ぶことを認めている。業者からの企画提案の内容を評価して契約相手を選ぶ「公募型プロポーザル方式」も随契に含まれる。

市は２５年４〜１２月に実施している事業のうち、５０万円を超える委託契約などを対象に全部署の随契を洗い出して調査した。随契７６３件のうち１５７件が少額契約で、４７５件が「入札に適さない事業」だった。

市は全ての契約について業務の一部を下請けなどに再委託することを認めているが、あらかじめ書面で市の承認を得ることを求めている。随契１４５件の元請けが下請けに再委託しており、下請けへの契約金額の開示を求めたが、８５件の事業者が「再委託先との機密保持契約のため公表不可」と回答を拒んだ。

新庁舎基本設計業務（２億９５００万円）をプロポーザルで受けた日建設計は地盤・地質調査など約７千万円を５社に再委託。市営住宅集約化事業を７年間約１２２億円で請け負った青木あすなろ建設など３社は下請け５７社への契約金額を全て公表した。

一方で約７億７千万円でふるさと納税の事務代行を請け負うＪＴＢふるさと開発事業部は７社への再委託の金額を開示しなかった。約２３００万円で市広報紙を製作するタウンニュース社も印刷業者への委託金額を「社外秘」とした。

同課は「市に業者を探すノウハウはなく、業界につながりがあるのが元請けの強み。仕様通りに業務を完了するのであれば、その過程は問わない」と説明する。一方で議会関係者の一人は「民間が利益を出さないといけないのは分かるが、公共事業である以上、契約金額を答えないのはあり得ない。歳出を抑えなければ市の財政は厳しいままだ」と指摘している。