TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演し注目を集めている、グローバルボーイズグループNAZE(ネイズ)が、2026年5月に世界デビューすると発表した。

◆NAZE メンバーソロ写真

NAZEは、多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japanと、アーティストマネジメントにおいて数々の実績を持つ韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年の準備期間をかけてアジア各国からメンバーを選抜し結成した7人組グローバルボーイズグループ。韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7名で構成されており、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集結した。

正式なアーティストとしてのデビューを前に、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に物語のカギを握る役柄として出演。実際のデビューを控えたチームの歩みと重なる、“夢と成長”のストーリーを描いて視聴者を魅了、話題となっている。

さらにドラマと連動した形で、楽曲配信やライブ・イベントなど多彩な活動やコンテンツも展開。主題歌およびドラマ劇中歌として５曲に参加したほか、東京・大阪・福岡で開催されたショーケースツアーを成功裏に終え、各地で反響を読んだ。また、デビュー前の新人としては異例となる大型音楽番組への出演も果たし、注目を集めている。

そして、3月6日に放送された『DREAM STAGE』第8話では「NAZE 5月 世界デビュー決定！」というテロップとともに、今年5月のデビューが正式発表された。その後、NAZE公式SNSアカウントを通じてデビューを予感させるティザー動画も公開され、ファンの注目を集めている。動画にはピンクの靴下をはじめ、デビューに関するヒントが散りばめられている模様だ。

所属事務所C9エンターテインメントは「NAZEが5月のデビューを決定し、準備に拍車をかけている。全方位プロモーションを通じて築き上げた成長ストーリーを基に、完成度の高い成果を披露する予定」とコメント。「NAZEの本格的な活動に多くの期待と関心をお願いする」としている。