◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第５節 浦和―水戸（７日・埼玉スタジアム）

浦和はホームで水戸と対戦する。先発が発表され、マチェイ・スコルジャ監督は前節の鹿島戦から先発を１人変更。ＤＦ宮本優太が３戦ぶりに先発に名を連ねた。水戸は前節の川崎戦でベンチ外だったＦＷ鳥海芳樹らが先発する。

浦和と水戸が公式戦で対戦するのは２０１９年の天皇杯３回戦（浦和が２―１で勝利）以来。埼玉スタジアムで両チームが公式戦をするのは今回が初となる。

浦和はホーム開幕戦だった前節の鹿島戦で、２点リードから逆転されて今季初黒星を喫した。水戸戦で白星をつかみ、自信を取り戻したい。水戸は第２節の町田戦から３戦連続でＰＫ戦を戦っており、第３節の千葉戦ではＪ１としての初勝利を手にした。名門相手に今季２勝目、そして初の勝ち点３を勝ち取る。

【浦和】

▽ＧＫ 西川周作

▽ＤＦ 関根貴大、宮本優太、根本健太、荻原拓也

▽ＭＦ 安居海渡、柴戸海、金子拓郎、渡辺凌磨、マテウスサビオ

▽ＦＷ 肥田野蓮治

【水戸】

▽ＧＫ 西川幸之介

▽ＤＦ 飯田貴敬、板倉健太、フォファナマリック、大森渚生

▽ＭＦ 大崎航詩、仙波大志、真瀬拓海、加藤千尋

▽ＦＷ 鳥海芳樹、渡辺新太