高市総理が「日本の最大の問題」と位置付ける人口減少。こうした中、いま日本中の自治体が力を入れているのが、少子化対策にも直結する“婚活”です。AIや仮想空間を利用した、今までにない婚活に密着しました。

【写真を見る】顔がわからぬまま16組が成立!? 岐阜県主催のメタバース婚活 ｢結婚したい｣男女は8割超 各地の自治体が“婚活”全力応援のワケ

新たな出会いの場は…「メタバース」!?

公園のような場所を歩いて行くキャラ。これは自分の分身、“アバター”です。訪れた先はキャンプ場で、たき火の音も聞こえてきます。ロールプレイングゲームのようですが、この仮想現実「メタバース」こそ、婚活の舞台です。

この中を歩き回る内に様々な人と出会いますが、その全員が自分同様「婚活」に訪れている人々。

気が合えば、結婚を前提にマッチングが成立するという仕組みです。

「結婚したい人」は男女とも8割

ちょっと驚きの婚活。しかし、主催しているのは岐阜県。役所による真剣な取り組みです。背景には国による「婚活大号令」ともいえる状況が。

厚生労働省の調べでは、2023年の日本の婚姻件数は47万4717組。前年より3万組以上も減少し、それはもちろん少子化に直結します。



一方、別の調査では、結婚したい人の割合は男女とも8割を超えることが分かっていて、巡り合う場さえあれば結婚、さらには子どもが増えるという期待から、国をあげて婚活に取り組んでいるのです。

先入観なしに“内面や価値観”を知る

その一つが、この岐阜県の「メタバース婚活」。

相手の本当の顔がわからないまま、ゲームのように進んでいきますが、逆に先入観なしに相手の内面や価値観を知ることができるのが、売りだといいます。

（岐阜県 子ども・女性部 岩井輝義さん）

「（メタバース）イベントを実施したきっかけは、過去にリアル（対面で）イベントに参加した方から、『オンラインを使ったイベントを行ってほしい』という意見があり、メタバースを使う形になった。岐阜県は広いので、移動することが必要なく、どこからでも参加できるのが特徴の一つ」

周囲に聞かれず「1対1」での会話も可能

実際に体験してみると…



（記者）

「結構難しい。事前の（操作の）訓練が必須になりますね」



自分の分身“アバター”の操作は難しく、参加者たちには事前に操作を練習するなど真剣さも必要です。慣れてくると…ダンスも出来るように。

また、特定の椅子に2人で座ると、他の参加者に会話を聞かれず、1対1で話せるようになります。



（岩井さん）

Q.椅子に座ると自分たちにしか聞こえない？

「聞こえないです。イベントでは1対1の会話を全員と10分ずつ話せる時間を設けているので、場所を移動しながら会話してもらう」

過去3回で16組がマッチング！

相手の外見は分からないメタバース婚活。これまで3回実施され、16組のマッチングが成立。そのうちの1人に聞くと…



（参加者）

「オンラインのお見合い会があったので参加したら、たまたまそこがメタバースだった。外見にとらわれず、その人の本質・素直なところが分かるような気がして新鮮で良かった」



この男性の場合、最終的には交際には至らなかったということですが、これも出会いのチャンスを増やす新しい時代の婚活です。

相手に求める条件を設定→AIが毎週最大で3人まで提示

新しい婚活の形は、三重県にも。



（みえ出逢いサポートセンター 田口裕子さん）

「『AIマッチングシステムみえむすび』は、三重県が運営するAIマッチング。三重県内で結婚を希望する方が、相手を探すための会員制1対1マッチングサービス」



三重県が取り入れているのは最先端のAI。昔ながらの結婚仲介は、女性が条件を上げてそれに合う人を探すという形でしたが、AIは違います。

利用者は20のプロフィールを登録し、それぞれ相手に求める条件を設定します。AIは、好みの似た同性の参加者が実際にアプローチしている相手、さらに利用者のプロフィールに希望が近い異性を絞り込み、毎週最大で3人まで提示。マッチングがより成立しやすい人を紹介してくれます。



すでに600人以上が登録済みで、ニーズの高さもうかがえます。

参加倍率約4.9倍 人気“お見合いイベント”も

一方、昔ながらのお見合いイベントに力を入れる自治体も。



1月17日、名古屋市西区の元小学校の体育館。ここで、約230人が参加しての婚活イベントが。去年から始めたこのイベントですが、倍率は約4.9倍。

参加者に話を聞くと…



（参加者）

「女性との交際経験がないので、仲良くなれる人と会えたらいいなと」

「兄弟や妹も結婚したりして…将来を考えて結婚したいなと思った」



（20代会社員）

「少しでもいい出会いがあればと思い参加した。20代半ばということもあり、いい人と巡り会えたらと思っている」

少し奥手な20代男性 マッチングは成立した？

20代会社員の男性に注目すると…



自己紹介やゲームでなどで少しずつ会話が生まれる中、なかなか自分からは話しかけられません。円頓寺商店街では、写真を撮るゲームでもちょっと奥手な様子。しかし、最後のフリータイムでようやく話しかける姿が！

そして…見事マッチングに成功！



（20代会社員）

Q.相手を選んだ決め手は？

「決め手は話しやすさ。話していて意気投合する場面が多かった」

Q.どのイベントが良かった？

「フリートークの時間が良くて、自分が話しやすいなと思った方に自分から好きなタイミングで話しかけに行くことが出来て、その時間は貴重だった。連絡先を交換したので、そこから距離を詰めていければ」

名古屋市が主催のイベント ｢安心して参加できるとの声が」

（名古屋市 子ども青少年局 平賀政光課長補佐）

「行政が主催で行っているということで、安心して参加出来るという声が多く上がっている。結婚したい・出会いたいと思っている若い方に対しては、そういった思いが叶うよう応援していきたい」

（高市早苗総理 2025年10月）

「『日本の最大の問題は人口減少である』との認識に立ち、子ども・子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築します」



少子化がもはや「国難」とも位置付けられている中、それに先立つ「婚活」をなんとかまとめるべく、国や行政をあげてのサポートが続いています。