timeleszの原嘉孝（30）が7日、都内でなにわ男子の大西流星（24）とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズ Season2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。

WOWOWとと東海テレビが共同制作し、1月期にフジテレビ系で放送されたドラマの続編。横浜・山下町の名探偵と呼ばれるフリーター小柳龍一（通称ロン）と神奈川県警捜査1課の刑事・岩清水欽太が仲間とさまざまな事件を追うヒューマンサスペンス。

撮影はシーズン1から4カ月にわたり行われた。共演の平祐奈は印象的な出来事に中華料理店の食事のシーンでの出来事を挙げた。「ご飯に虫が寄ってきたときに（原が）虫を威嚇し始めた。虫とも対等に向き合って凄いなと思いました」と振り返った。大西流星も「カマキリみたいでした」と原の様子を話し、会場は笑いに包まれた。

シーズン2から原の先輩刑事を演じた蓮仏美沙子は、原について「個人的に面白い。陰か陽だと陽の人なのかなと思っていたらめちゃくちゃ陰。いつ現場で話しかけても寝起きの人みたいで、それが私はツボに入った。絶妙に弾まない会話を楽しんだ」とコメント。原は「ド陰です」と蓮仏の見解を即座に認めた。

当時の自身について「多分作品中、入り込んじゃってたんですよね」と分析。大西は「びっくりするくらい一点を見つめているときもあった。たまに笑っていると、現場が赤ちゃんが笑った時みたいな温かい空気になった」と時折見せる原の笑顔が現場を明るくしていたとした。