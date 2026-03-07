ケイン、ハーランド、エムバペ――「今やその類にいる」超名門を率いて２か月、指揮官が大爆発中の24歳を激賞！「誰とも交換したくない」
チェルシーの新エース、ジョアン・ペドロが大爆発している。
三笘薫と共闘したブライトン時代を経て、昨夏に屈指の名門にステップアップした24歳のブラジル代表は、直近のプレミアリーグ８試合で７ゴールをマーク。圧倒的な得点力を発揮し、CFとして申し分のない働きを見せている。
トップ・オブ・トップのストライカーだ――今年１月からチェルシーを率いるリアム・ロシニア監督はそう考えているようで、英衛星放送『Sky Sports』によれば、ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペのレベルにあると語った。
「ジョアンは今やそのカテゴリーにいると思う。私がここに来てからの２か月間、彼は一貫してそのレベルを示している。彼はワールドクラスのストライカーだ。
アーリングと比較するのは失礼だ。彼をよく知らないが、外から見て、素晴らしいワールドクラスのストライカーだと理解している。しかし、現時点でジョアンを誰とも交換したくない。彼が示す全ての資質こそ、私が９番に求めるものだ」
41歳のイングランド人指揮官はさらに「ジョアンは特大のポテンシャルを秘めた選手だ。私の指導の成果というより、彼自身の努力の賜物だ。彼のプレーは素晴らしい。得点だけでなく、プレスの理解度や強度も際立っている」と伝えた。
ペドロは成長し続け、ごくごく一握りのバロンドール級のスターになれるか。ポテンシャルは無限大だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴール！ゴール！ゴール！白熱の上位対決でチェルシー20番が大爆発
