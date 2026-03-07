間違えると“最悪な状態”に？ インフルエンサー、ALTの正しい使い方を啓蒙「勉強になりました！」
ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオンさんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「正しいALTの使い方を広めよう！」と呼び掛けました。
【写真】藤田シオン、ALTの正しい使い方を啓蒙
「本文に書ききれなかった長文・ネタバレ・交換条件・日記などをALTに隠す方も多いですが、これをやってしまうと、画像を見られない人が『何の画像か分からない＋長々と関係ない文章を聞かされる』という最悪な状態になってしまう」とのことです。
藤田さんも「聴覚に障害がある方のボランティア活動を始めるまでは詳しく知らなかった」そうですが、「ALT機能を使いたい方は『画像説明』のみに留めるのがよさそうです！」「正しいALTの使い方を広めよう！」と呼び掛けました。また同ポストには自身の食事中のショットを掲載し、ALTでは「大盛りの塩焼きそばを喜んで食べる藤田シオン」と説明しています。
コメントでは「個人的に気になっていたのでこうして知名度のある方が触れてくださるのはすごくありがたいです」「こうやってある程度有名なインフルエンサーの方がALTの正しい使い方を広めてくれるの本当に助かります」「完全に勘違いしておりました。ありがとうございます」「勉強になりました！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「そもそもALT=ALTernative(代替)」「ALT機能の使い方を間違えている方が多いみたいなので共有させてくださいね。まず、ALT機能の本来の目的は視覚に障害のある方が『この画像には何が写っているか』を知るためにあります」と書き出した藤田さん。
「話題になっていると聞きました」6日には「わたしが昨晩発信した『ALTの使い方』が話題になっていると聞きました」とポストした藤田さん。投稿しようと思ったきっかけなどについて、詳しく語っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
