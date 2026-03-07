TBS日比麻音子アナ、“33センチほどバッサリ”新ヘア披露 ヘアドネーションへの思いつづる「短いのも似合う」「可愛すぎます」
TBSの日比麻音子アナが6日、自身のインスタグラムを更新。ヘアドネーション後のバッサリとカットしたショートヘア姿を披露した。
【写真】ヘアドネーションで“バッサリ”新ヘア姿を披露したTBS日比麻音子アナ
日比アナは「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！」と報告。「33センチほどをバッサリと」とショートカットになった姿をアップした。
「誰かの役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に育ててきました」「どなたかの力になりたいと思えば思うほど、まずは自分を大切にしなければと気付かされます」とヘアドネーションへの思いをつづった。
日比アナの姿に「短いのも似合う」「可愛すぎます」「めちゃめちゃお似合いです」といったコメントが寄せられた。
