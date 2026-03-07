◇第6回WBC1次ラウンドB組 ブラジル─米国（2026年3月6日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているブラジル代表期待の新星、17歳のジョセフ・コントレラス投手が注目を集めている。コントレラスは6日（日本時間7日）の米国戦で2回から2番手で登板。3四球を与えるなど1回1/3を1失点も、相手主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）を併殺打に打ち取った。

コントレラスは2回からマウンドに上がると、バクストンを右直に打ち取ったが、チュラングに二塁打を浴びると、ウィット、ハーパーを連続四球で歩かせ満塁のピンチを背負った。

打席には昨季ア・リーグMVPで前の打席で本塁打を放っているジャッジを迎えたが、内角ツーシームでバットをへし折り、三ゴロ併殺に打ち取ってピンチをしのいだ。この場面には現地実況も「17歳がアーロン・ジャッジを相手に、イニングを終わらせる併殺打に打ち取りました！ジョセフ・コントレラス、なんていう瞬間でしょうか！」と驚きを交えながら、力投を称えた。

コントレラスの父、ホセ・コントレラス氏もキューバ出身の投手でホワイトソックスなどでMLB通算78勝を挙げた元メジャーリーガー。コントレラス自身もまだ17歳ながら、身長1メートル93の長身から97マイル（約156キロ）を超す速球を武器としている。母がブラジル出身のため、今回のWBCはブラジル代表として出場した。

米ジョージア州の高校に通う現役高校生で、米スポーツ専門サイトはコントレラスの記事を掲載。「17歳291日という若さだが、大舞台にふさわしい血統と、実年齢を何年も上回るような度胸を兼ね備えている」と伝え「ブラジル代表において、おそらく最も輝かしい希望の星だ」と記した。現地は金曜日で、この日も授業があったが、WBC出場のため欠席したとも紹介した。

高校卒業後は、数多くのメジャーリーガーを輩出している名門ヴァンダービルト大学に進学予定だが、「高校生の中で最も将来性豊かな右腕の1人」と称えた。

米ニューヨーク・ポスト紙も「高校生がアーロン・ジャッジを打ち負かした」と報じ、コントレラスの大舞台での強心臓ぶりを称賛した。

近い将来、MLBでジャッジら強打者との“再戦”が見られるかもしれない。