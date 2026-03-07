煙が充満する暗闇、燃え続ける部屋の中は300℃近くに――。火事の現場に24時間体制でかけつける、選ばれし59人の精鋭部隊がいます。横浜市消防局の「特別高度救助部隊」。緊迫の消火活動にカメラが密着しました。

■選ばれし59人の「特別高度救助部隊」

「大丈夫ですか、今助けますよ！」

訓練中の隊員の声が響きます。横浜市消防局の精鋭部隊「特別高度救助部隊」。約3800人の隊員から選ばれた59人が、24時間体制で全国の大規模な火災や災害現場にかけつけます。

■煙が立ち込めるマンション火災へ突入

『中層建物火災、第一出場』（アナウンス音声）

取材中、住宅火災の出動要請が入りました。隊員たちは急いで準備を始め、すぐに出動します。

午前7時半の神奈川・横浜市。部隊が向かったのは、大通りに面したマンションです。

隊長

「特高第一隊長から特高各位、5階部分一室炎上中」

隊員に取り付けた目線カメラには、黒煙が立ち上る火災現場が映っています。

取材班が許可を得て向かった現場では、ハシゴ車で消火活動が行われていました。

取材班

「煙の臭いがすごいです」

さらに火元の部屋に近づくと、玄関から大量の煙が吹き出ています。

隊員は、周囲の部屋に燃え広がる前に消火するため、部屋の中へ。

隊員

「いけるところ3mくらいまで行ってみます」

煙が充満する暗闇を進んでいきます。

警察によると出火当時、部屋には親子がいましたが自力で避難したといいます。

消火活動は続きます。

隊員たちの消火活動は続きます。

「目の前炎分かる？」

「わかります！」

「OK、放水していこう」

「右側も炎が見える」

「OK、右打とう！消防隊）右打ちます！」

このときすでに突入から10分以上が経過。煙が多く危険も伴うため、隊長が指示を出します。「ブロワーを吹きながら入ろうということになりましたので」。

用意したのは送風機。煙を飛ばし燃えている場所を特定するのです。

消防隊

「いま熱いのは天井とこっちの棚。そこだけ放水してます」

通報から約3時間。部屋は全焼したものの、周辺に燃え移る前に火を消し止めました。

■燃え続ける部屋の中は300℃近い温度

室内で放水を指揮した隊員は――

横浜市消防局・特別高度救助部隊機動第一救助隊 門前博文副隊長

「（部屋の中は）300℃近い温度を計測していました。火災を延焼させず市民の財産を守っていく、そういった気持ちで臨んでいます」

■燃え広がる炎…天井壊し放水

別の日には、さらに大規模な火災が発生。正午前、建物から黒煙が見えるという通報が入りました。緊急車両のサイレンを鳴らし、隊員が現場に向かいます。要請から20分後、住宅街を進んでいくと、白煙が噴き出る建物が見えてきました。現場は90代の夫と80代の妻が住む木造の一軒家です。

近隣住民は「ボンボン音がして、（夫婦に）『煙出てますよ、早く降りてください』ってみんなで言って、若い人が119番に電話した」と話します。

隊長

「屋根裏らへんから黒煙等出ているので重点的に（放水を）お願いします」

隊員

「了解しました」

隊長から指示を受け、隊員が家の中へ向かいます。

2階へ上がると、煙が充満し、奥には炎が見えます。炎めがけて放水。警察によると、この先には書斎があり、そこが火元とみられています。

隊員

「この上が結構燃えている」

隊員と消防隊は声をかけあいながら消火活動を進めます。

通報から1時間、火は屋根裏まで拡大。一刻を争うため、天井を壊します。

「上壊しますよ！」

「了解、下OKです！」

「上崩れるよ、上崩れるちょっと待って！」

「ここから上に水いれましょうか」

「そうですね、（水を）上に打てるなら打って」

「了解、放水します」

約4時間にわたって続けられた消火活動は、ようやく終わりに近づいてきました。

「もう鎮圧状態？」

「もう鎮圧ですね」

2階はほぼ全焼したものの、火は消し止められました。

■「家を出るときは火を消す」「燃焼器具を放置しない」

火事を防ぐため、「日ごろの意識を高めてほしい」と隊長は話します。

横浜市消防局・特別高度救助部隊機動第一救助隊 桑山恭平隊長

「冬場で空気が乾燥しているとそれだけ火の回りは早い。家を出るときは火を消す、燃焼器具を放置しないそういうところが大事」

（2月24日放送『news every.』より）