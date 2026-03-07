仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、へそ出しキャミから美スタイル披露「くびれ綺麗」「反則級の可愛さ」
【モデルプレス＝2026/03/07】インフルエンサーのすなずりかりんが3月6日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「くびれ綺麗」へそ出しキャミ姿
すなずりは「普段着ないお洋服沢山着させてもらえてどんどん新しい自分に出会えてる」とつづり、ソロショットを複数枚投稿。普段のフェミニンなイメージとは一転して、グレーのヘソ出しキャミソールのトップスにダメージデニムジーンズを合わせたストリート系ファッション姿で、引き締まったウエストや美しいスタイルが際立っている。
この投稿には「くびれ綺麗」「反則級の可愛さ」「ウエスト細い」「スタイル抜群」「ビジュ完璧」「お洒落すぎる」「ストリート系ファッションも似合う」「大人かっこいい」などの反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「くびれ綺麗」へそ出しキャミ姿
◆すなずりかりん、ヘソ出しキャミソール姿公開
すなずりは「普段着ないお洋服沢山着させてもらえてどんどん新しい自分に出会えてる」とつづり、ソロショットを複数枚投稿。普段のフェミニンなイメージとは一転して、グレーのヘソ出しキャミソールのトップスにダメージデニムジーンズを合わせたストリート系ファッション姿で、引き締まったウエストや美しいスタイルが際立っている。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿には「くびれ綺麗」「反則級の可愛さ」「ウエスト細い」「スタイル抜群」「ビジュ完璧」「お洒落すぎる」「ストリート系ファッションも似合う」「大人かっこいい」などの反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】