◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第５節 藤枝―磐田（７日・藤枝総合）

Ｊ２藤枝とＪ２磐田が７日、藤枝総合運動公園サッカー場で対戦する。今季の特別大会で初となる静岡県勢対決。両チームとも新監督体制で臨む一戦となる。

藤枝が２０２３年のＪ２昇格後、磐田とリーグ戦で４度対戦（２４年は磐田がＪ１）。通算１勝３敗と負け越しているが、直近の昨年９月２０日のホーム戦では２―１で勝利している。 藤枝は元日本代表ＤＦの槙野智章監督が今季から就任し、Ｊクラブ初指揮。一方の磐田は志垣良監督が昨季コーチから昇格した。チームはこの日までに４試合を終え、藤枝が２勝２敗の勝ち点７でＥＡＳＴ―Ｂグループ５位。一方の磐田は同６位で、２勝はいずれもＰＫ戦で制しており、勝ち点４としている。

この試合では、関大出身の大卒ルーキー対決も実現。藤枝ＭＦ三木仁太と磐田ＤＦ吉村瑠晟がともに先発に名を連ねた。また、藤枝ＤＦ永野修都と磐田ＭＦ川合徳孟はＵ２３日本代表でともにプレーしていた。

―両チームの先発メンバーは以下のとおり。

◇ホーム・藤枝

▽ＧＫ 北村海チディ

▽ＤＦ 森侑里、楠本卓海、永野修都、近藤優成

▽ＭＦ 三木仁太、岡沢昂星、中村優斗、菊井悠介、浅倉廉

▽ＦＷ 真鍋隼虎

◇アウェー・磐田

▽ＧＫ 川島永嗣

▽ＤＦ 植村洋斗、山粼浩介、森岡陸、吉村瑠晟

▽ＭＦ 井上潮音、金子大毅、川合徳孟、角昂志郎

▽ＦＷ グスタボ・シルバ、渡辺りょう