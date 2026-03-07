◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾ーチェコ（2026年3月7日 東京D）

24年プレミア12王者・台湾が“背水の陣”でチェコと激突。日本にコールド負けを喫して一夜明けて台湾チアたちも東京ドームへ早朝移動して、試合前に圧巻のダンスパフォーマンスを見せた。

台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。

日本戦から一夜。デーゲームのため台湾チアたちも早朝から移動していた姿をSNSで投稿していた。

試合前には圧巻のダンスパフォーマンスを披露して日本のファンをくぎづけにした。

試合では台湾チアの応援に応えるように台湾代表は初回からチャンスメークした。先頭のチェン・ツーがセーフティバントで出塁した。その後、1死一、二塁からダブルスチールを敢行。相手のミスの間に先制に成功。今大会初得点となった。さらに4番のチャン・ユーチェンの右前適時打で初回から2点を先制した。

2―0の2回2死満塁でフェアチャイルドがチェコの先発ノヴァークが投じた初球のチェンジアップをはじき返すと、打球を左中間席に叩き込む満塁ホームランを放った。豪快な一発に台湾チアたちも歓喜した。

ネットでは「レベル高い美女」「倍倍fight踊ってる可愛すぎる」「出塁するたびに台湾チアを映してくれ！」「魅力的」などの声が上がった。