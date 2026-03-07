Ｊ１のＣ大阪がドルトムントとクラブパートナーシップを締結し、７日にヨドコウ桜スタジアム内で会見した。元ドイツ代表で、９７年にドルトムントで欧州チャンピオンズリーグを制したヨルク・ハインリヒ氏らが登壇。

ドルトムントで活躍したＣ大阪ＭＦ香川真司のビデオメッセージが流れると、ドルトムントのアカデミーダイレクターのクリスティアン・ディアークス氏が「カガワは若い時に活躍してくれた。見ていると年をとったな」と笑いを誘いつつ「スーパースターとして日本のサッカーを盛り上げてくれている」と話した。

ハインリヒ氏は「タレント育成こそがドルトムントのＤＮＡだ。ハーランド（マンＣ）、ベーリンガム（Ｒマドリード）も若い時にドルトムントで活躍してくれた。カガワは彼らよりも先に、それを示してくれたんだ。これからも、こういった選手を育てることに取り組んでいく」などと語った。

Ｃ大阪の日置貴之社長は「偉大な選手を大量に輩出しているドルトムントとともに、そのノウハウを吸収させて頂く」と説明。

ドルトムント側によれば、今後は日本に常駐スタッフを配置。Ｃ大阪の指導者をドルトムントで受け入れるという。