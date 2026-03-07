見よ！この躍動感！書道パフォーマンスでLIL LEAGUEの“はじまり”と“今”を表現：ヴィクトリーグ！

見よ！この躍動感！書道パフォーマンスでLIL LEAGUEの“はじまり”と“今”を表現：ヴィクトリーグ！