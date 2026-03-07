見よ！この躍動感！書道パフォーマンスでLIL LEAGUEの“はじまり”と“今”を表現：ヴィクトリーグ！
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、LIL LEAGUEの単独企画「リルで作れ！オリジナル書道パフォーマンス披露！」撮影に密着。放送未公開部分も含め、収録の様子をお届け。
【動画】LIL LEAGUEが書道パフォーマンスに挑戦
LIL LEAGUEがオリジナル書道パフォーマンス披露
前回、LIL LEAGUEが初挑戦の「書道パフォーマンス」で、都立井草高校・書道部のみなさんと「蒼天」を完成！
まずは「テーマ」決め。リーダーの岩城星那さんは、3月4日（水）にリリースしたLIL LEAGUEの2nd Album「NEOMATIC」をテーマにしたいと提案。「いろんな曲が収録されてる」（星那さん）というアルバムを作品として具現化するため、「不思議、力強い、前向き」（岡尾真虎さん）、「新しい」（百田隼麻さん）、「風」（難波碧空さん）、「発生」（中村竜大さん）とメンバーが抱く「NEOMATIC」のイメージを伝え、書道部のみなさんとすり合わせていきます。中心となる大文字が決まり、「スプレーでもやっとしたイメージの中、大文字は力強く」（山田晃大さん）と全体像も見えてきました。
リルは、どんな書道パフォーマンスを見せてくれるのか？どんなメッセージを伝えたいのか？…は放送を楽しみにしていただくことにして、ここではパフォーマンス披露に向けて練習中の様子を紹介。
脇を固める小文字は、LIL LEAGUEの“はじまり”と“今”を象徴する言葉に決定。6人全員で想いを込めて書きます。
前回エンタメ枠を担当した真虎さん＆隼麻さんは、「霧吹きスプレーで、風っぽく」（真虎さん）と、学んだ手法を活かした表現を提案。さらに、書道部のみなさんに相談に乗っていただきながら、新たな武器も投入！？
大文字を担当するのは、星那さん＆中村竜大さん。
文字の形をつかむため“まずは小さく書いてみよう”と、2人で並んで練習していました。
そして、アルバムに収録されたあの曲のダンスパフォーマンスも！？
文字で表現する人、ダンスで表現する人、エンタメで表現する人…6人でアイデアを出し合い相談しながら、6人それぞれに見せ場を作るのがリル流。
最後の最後まで驚きに満ちたLIL LEAGUEのオリジナル書道パフォーマンスは、今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
