◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ヤクルトや巨人でプレーした左腕で、巨人では通訳も務めたＷＢＣブラジル代表の金伏ウーゴ投手（３６）が、初陣となった米国戦に登板した。４―７の８回１死一、二塁から７番手としてマウンドに上がると、６番ローリーを右飛、アンソニーには右前適時打を許した。その後はカブスのピート・クローアームストロングを抑え、２／３回を１失点の内容だった。

前半５回までには５人の投手をつぎ込み、１０個の四死球と６安打を与え、１―７と大きくリードを許した。初回は先発した西武のボー・タカハシ投手が１死二塁から３番ジャッジに、カウント３―０から１２７キロのスライダーを完璧に捉えられ、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の先制２ランを浴びた。３―１の５回からは、２１年に巨人の守護神として１９セーブを挙げたＴ・ビエイラ投手が４番手としてマウンドへ。先頭シュワバーには１３２キロのスライダーでバットを折り、味方の好プレーにも救われて二ゴロ。だが、その後はブレグマン、ローリーに連続四球で１死一、二塁のピンチを招き、降板となった。その後は５番手・バルボサが満塁から９番チュラングに走者一掃の適時３点二塁打を浴びるなど、リードを６点に広げられた。

ブラジル代表はＷＢＣでは１３年に出場し、１次ラウンド敗退。日本戦は７回まで１点をリードしたが、逆転負け。昨年３月の予選ではボー・タカハシ（西武）、金伏ウーゴ（元ヤクルト、巨人）、仲尾次オスカル（元広島）とＮＰＢ経験者が代表メンバー入り。メジャー通算５５５本塁打のマニー・ラミレスを父に持つルーカス・ラミレス（エンゼルス傘下）も出場した。

ラミレスは初回の先頭打者弾に加え、４―８で迎えた８回にも左腕スパイアーから右翼ポール際にこの日２本目となるソロを放り込んだ。