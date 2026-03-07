歌手のmiwaさん（35）が7日、公式サイトを通じて、事務所を退所し独立したことを発表しました。

miwaさんは公式サイトで「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と報告。

トライストーン・エンタテイメントによると、2月28日をもって、すでに契約満了で退所し、独立しているということです。

miwaさんは、2025年でデビュー15周年を迎えたといい「もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“miwa物語 第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました。これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います」としています。

また、事務所に対しては「15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています」と思いをつづっています。