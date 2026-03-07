ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの澤本夏輝（３２）が７日、都内で、１ｓｔフォトエッセイ「きらきらじゃない、僕の輝き方」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催した。

幻冬舎とＬＤＨがタッグを組み、９カ月連続で書籍を刊行する企画「ＧＬ−９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ〜」の第１弾として今作を発表。自身を「きらきらじゃない」と分析した自己紹介本となっており、「タイトルはマイナスに感じるかもしれないけど、これが僕の生き方。自分をさらけ出せた」と満足の出来栄えとした。

きらきらじゃない性格という澤本は、メンバーの中できらきらしている人を「木村慧人」と発表した。出会って１４年という木村について「（出会った）当時からキラキラしていました。僕と真反対で、自撮りするし、鏡があればすぐきめ顔するし、車が横に通った時に車に反射する自分を見るくらいなので、すごいなと思っていた」と生態を明かしつつ、「今思えばそれがあるから今の慧人のきらきら具合がある。１４年前から輝き続けてきて、見習いたいなと思う」とうらやましそうな様子だった。