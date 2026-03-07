◇練習試合 智弁学園12―4市尼崎（2026年3月7日 智弁学園G）

高校野球の対外試合が7日に解禁された。

今春選抜に出場する智弁学園（奈良）は、市尼崎（兵庫）との練習試合に臨み、今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕の杉本真滉（3年）が5回被安打1、無失点と上々の仕上がりを見せた。

最高気温9度と寒さ厳しい環境で最速145キロを計測。許した安打は5回1死での右翼線への二塁打のみで、2回に3者連続三振を奪うなど打者16人から8奪三振を数えた。

「直球でも変化球でも押すことができた。そこは秋から冬に変わった部分だと思います」

前日6日に選抜大会の組み合わせ抽選が行われ、1回戦の相手が花巻東（岩手）に決まった。プロ注目の古城大翔（3年）を擁する強力打線との対戦を前に「全国の強いチームと戦いたいと思っていた。思った通りになってくれた。全部強いところと当たって優勝したいです」と強気な一面を見せた。

練習試合初戦には、オリックスやロッテなどNPB4球団のスカウトが視察。世代屈指の本格派左腕として注目度の高さを伺わせた。

◇杉本 真滉（すぎもと・まひろ）2008年（平20）7月8日生まれ、兵庫県明石市出身の17歳。小1から枝吉パワーズで野球を始めて投手や外野手を務める。中学では神戸中央シニアに所属。智弁学園では1年夏に背番号18で甲子園初登板を果たし、1年秋から背番号1。50メートル走6秒9、遠投90メートル。1メートル77、86キロ。左投げ左打ち。