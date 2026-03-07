結婚に踏み切れないカップルたちの7日間の旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。

3月5日（木）に放送された第1話では、ゆうちゃみが結婚相手に求める条件について言及する場面があった。

同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという結婚決断リアリティ番組。

最新作『さよならプロポーズ via オーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。

◆結婚相手に求める条件

今回は3組のカップルそれぞれが結婚に対し真正面からぶつかる7日間の旅がスタート。第1話から結婚を阻む価値観のズレが明らかになるなど、波乱の展開となった。

そんなVTRを見届けたスタジオでは、「結婚を見据える上での一番の決め手が知りたい」という視聴者のお悩みに回答。

これに今シーズンから新たにスタジオ見届け人に就任したゆうちゃみは、自身の結婚相手に求める条件について言及する。

「私が何にもできないので…掃除と洗濯をやってくれる人がいいな」「料理も厳しいんで料理もやってくれたらめっちゃ好きになりそう」と、家事を得意とする相手が理想だと語っていた。