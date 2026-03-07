TOKYO DIMEが3x3に特化した男子ユースチームを創設…3月19日よりトライアウトを実施

3人制プロバスケットボールチームのTOKYO DIMEは、世界で活躍する選手を輩出することを目指し、2026シーズンから3x3に特化したU15およびU18男子ユースチームを発足し、トライアウトを実施することを発表した。

将来の3x3日本代表やオリンピック選手を発掘・育成することをミッションに掲げており、トップチームのスローガンである「渋谷から世界へ！」を体現すべく、世界で通用するマインドを身につけていくという。また、技術的な指導だけではなく、進学先やキャリアに関する支援も含めた総合的なサポートを行う。

ユースのメインコーチには、兄弟チームであるHACHINOHE DIMEのキャプテンを務め、アンダーカテゴリーの育成も担当する沢頭智弘が就任。アドバイザリーコーチは、元日本代表プロバスケ選手でありTOKYO DIME代表の岡田優介が務める。

対象となるのは12歳以上18歳以下の男子選手（3x3競技経験は不問）で、定員は各カテゴリー20名。U15およびU18は都内を中心とした施設で合同練習を実施し、部活動および他の5人制クラブとの掛け持ちも認められている。

トライアウトは3月19日、4月8日、4月21日の計3回にわたって都内で開催。トライアウト費用は無料で、何回でも挑戦できる。