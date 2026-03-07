外出先で地震が起きたらどう動く？ 仕事・買い物・移動中の「場所別シミュレーション」


【画像で見る】エレベーターの中で地震にあったらすべきこと

オフィスで、スーパーマーケットで、地下街で…、家以外の場所にいるときに地震が起こることもありえます。事前にどう行動すべきかをシミュレーションしておけば、周りの人に流されずに落ち着いて行動できるはずです。今回は、外出先ごとに合った身の守り方をご紹介します。

奥村奈津美さん


教えてくれたのは▷奥村奈津美さん

東日本大震災を仙台のアナウンサーとして経験。防災士などの資格を持ち、防災アナウンサーとして全国の被災地を訪れ、取材、支援ボランティアに力を入れている。著書は『大切な家族を守る「おうち防災」』（辰巳出版）。

■焦らずにその場に合った行動を取る

地震などの災害は、突然やってきます。もし外出先で地震が起きたら、どうすればよいのでしょうか？

「外にいる場合は、まず看板や窓ガラスといった『落ちてくるもの』や、自動販売機やブロック塀など『倒れてくるもの』から即座に離れ、安全な場所に逃げましょう。公共のアナウンスがあればそれに従い、焦らずにその場に合った方法で身を守ってください。また都市部のオフィスでは、混乱や危険を避けるため、一斉に歩いて家へ帰らないための帰宅抑制条例があるところも。2〜3日はオフィスで過ごす準備をしておくほうがよいでしょう」（奥村さん）

■▷オフィス

コピー機や棚、窓ガラスから離れて身の安全を


コピー機や棚、窓ガラスから離れて身の安全を

コピー機や棚が倒れることも考えられ、むやみに動くと危険です。また、窓ガラスが割れることも。できるだけものが飛んでこない場所に身を移し、揺れが収まって避難する際には高層階でも階段を使いましょう。

■▷エレベーターの中

揺れを感じたらすべての階のボタンを押す


揺れを感じたらすべての階のボタンを押す

揺れを感知すると自動的に最寄り階に停止するエレベーターもありますが、揺れを感じたら、すべての行き先ボタンを押し、止まった階で降りて脱出を。停電などで閉じ込められたら、非常通報ボタンを押し続けて、外部に知らせましょう。

■▷スーパーマーケット

バッグや買い物カゴで頭を守り、広い場所へ避難


バッグや買い物カゴで頭を守り、広い場所へ避難

揺れを感じたら、バッグや買い物カゴで落下物から頭を守ります。店員の指示に従い、落ちている商品や、ショーケースの割れたガラスに注意しながら広い場所へ。

■▷劇場・スタジアム

慌てて出口に行かず係員の指示に従って待つ


慌てて出口に行かず係員の指示に従って待つ

大勢の人が非常口や階段に殺到すると、将棋倒しになる危険性も考えられます。落下物に気をつけながら係員の指示に従い、館内放送に注意して耳を傾けましょう。

■▷地下街

落下物から身を守り揺れが収まるのを待つ


落下物から身を守り揺れが収まるのを待つ

地下街は浸水や火災による煙などの危険があるので、出口の確認を。ただし、非常口に殺到するのも危険なので、落下物から身を守り、揺れが収まるのを待って。

■▷街なか

看板や窓ガラスなどの落下、倒壊物から離れる


看板や窓ガラスなどの落下、倒壊物から離れる

ビルの倒壊や、看板や窓ガラスなどの落下物の危険から早く離れること。公園などの広い敷地か、近くに頑丈で新しそうなビルなどがあればそこに避難したほうが安全です。

■▷電車やバス

身を低くして頭を守りながら乗務員の指示に従う


身を低くして頭を守りながら乗務員の指示に従う

電車やバスは強い揺れを感知すると緊急停車します。立っている場合はつり革や手すりにしっかりつかまって。座っている場合はかばんなどで頭を保護し、乗務員の指示に従って。

■▷車の中

道路の左側に寄せて揺れが収まるまで待つ


道路の左側に寄せて揺れが収まるまで待つ

ハザードランプをつけて、道路の左側に止めてエンジンを切って揺れが収まるのを待ちます。車を置いて避難する場合は貴重品を持ち出し、ドアをロックせずキーをつけたままに。

シミュレーションしておくことで、いざというときに落ち着いて身を守ることができます。

イラスト／山中玲奈　編集協力／山本美和

文＝徳永陽子