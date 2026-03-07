女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第23週に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第23週（3月9日〜3月13日）は「ゴブサタ、ニシコオリサン。」。

松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に第1子男児・勘太が誕生。初孫に喜ぶ松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）よりも、ヘブンはデレデレ。錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）、クマ（夏目透羽）もその溺愛ぶりに驚く。ある日、勘太の出生届提出のため、トキとヘブンの国籍を決めることに。手続きのため、久しぶりに松江へ帰ることになり、錦織友一（吉沢亮）や野津サワ（円井わん）と再会し…。

錦織とサワは第19週「ワカレル、シマス。」（2月9〜13日）以来4週ぶりの再登場となる。