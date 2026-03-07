イランのラバンチ外務次官が、同国への攻撃に加われば欧州諸国も「標的」になると明言/Safin Hamid/AFP/Getty Images

（CNN）イランのラバンチ外務次官は6日、イランへの攻撃に加わる欧州諸国は同国政府にとって「正当な標的」になると明言した。

「どの国であれイランへの侵略に加わるのなら、つまり米国やイスラエルと共にイランを侵略するのであれば、間違いなくそうした国々もまた、正当な標的としてイランの報復を受けることになる」。フランスのメディア、フランス24とのインタビューに答えたラバンチ氏はそう強調した。インタビューは英語で行われた。

米国に後方支援を提供している一部の欧州諸国について問われると、ラバンチ氏は「既に欧州諸国をはじめとする全ての国に向け、イランに対するこの侵略戦争に関与しないよう注意するべきだと伝えている」と回答した。ただ具体的な国名には言及しなかった。

湾岸諸国への攻撃については次のように述べた。「先週、この侵略戦争が始まる前に友好国や近隣諸国に対してはこう伝えていた。もし米国がイランに対して敵対行為を行った場合には、近隣諸国のどこであれ、米軍基地や米軍のアセットが間違いなく正当な攻撃対象になると」。

また、ラバンチ氏は米国が外交交渉を放棄したことを批判。米国とイスラエルが攻撃を開始する前の1週間、イランは「誠意を持って交渉に臨んでいた」と主張した。