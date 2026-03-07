"電気よ、ありがとう"ってなった。リモコン操作のヒートインソールが思った以上に快適だった
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
足先の冷えって、本当にツラいですよね。春が近づいてきたとはいえ、まだまだ冷たさや不快感に悩んでいるという人も少なくないでしょう。
ヒートインソール「AKMINA（アクミナ）」は、そんな悩みに電気の力でアプローチしてくれるアイテム。今回サンプルをお借りすることができましたので、早速レビューしてみます。
じんわりと温めてくれる
使ってみた率直な感想をひと言でいえば、“電気よ、ありがとう”。
「AKMINA」は、優れた熱伝導率を持つグラフェンを内蔵しており、スイッチを入れるとすぐにじんわり温かくなります。ノーベル賞でも注目された素材であるグラフェンは、速熱性に特長がある素材。
"少しでも早く足元を温めたい" というニーズに応えてくれます。
それなりのクッション性が確保されたフォームでサンドイッチされたグラフェンは、足裏全体を均一に温めてくれますので、なかなか快適です。
最高温度は約55℃と、使い捨てカイロとほぼ同レベル。厳冬期の外出に欠かせないアイテムになりそうです。
リモコンを使って操作
電源のオンオフ、3段階の温度調整は、リモコンを使って行います。
その都度取り出さないといけない点は気になるところですが、そこは快適さとのトレードオフ。取り出しやすいようにフラップが付けられていますので、脱着に難を感じることはありません。
また充電バッテリーを内蔵しているので、ちょっと靴が重くなるのは、少々気になる点。長時間歩くような場面では、やや注意が必要だと思います。
もっとも、モバイルバッテリーや車のUSBポートから手軽に充電できる点はメリットですので、状況に応じて使い分けしたいところですね。
男女兼用のフリーサイズ
一般的なインソール同様、「AKMINA」もカットしてサイズ調整することができます。（ただし、グラフェンを内蔵しているため、22.5cm以下は対応不可です）
高い強度で知られるグラフェンは、踏んでも曲げても壊れにくい素材。毎日使っても、まず問題ないと思います。
シューズに限らず、長靴やブーツ、スリッパなどにも使える「AKMINA」。足先の冷えにツラい思いをしているなら、ぜひ一度試してみてほしいプロダクトです。
現在machi-yaにて、おトクなプロジェクトを公開中ですので、ぜひお早めのチェックを！
>> 【3秒速熱×配線レス】つま先から踵まで、包み込むような暖かさ「ヒートインソール」
Image: matelia
Source: machi-ya
本記事制作にあたりmateliaより製品の貸し出しを受けております。