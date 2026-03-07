タレントの石原良純が７日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。

石原は大学４年生と大学２年生の父でもある。子育てについて問われると「受験してない、就活してないからさぁ」と子供の進路はすべて妻に任せている。「全部俺が間違っているから分かりやすい。全部間違ってると思うと、いさかいが起きない」と夫婦間の衝突もないという。

石原の父・慎太郎さんは「自分の子供に同じ感動をしてほしかった。感動を分かち合える人間を作るのが彼の教育だった」と慎太郎さんの教育論を語った。慎太郎さんからは直接「子育てに興味なかった」と言われたことを明かし、「教育は自己満足」と結論付けた。

また石原の妻の教育方針は成功体験を積ませることで「何でもいいのよ。走るのが速いとか。逆に無謀な受験はしない。そういう意味ないことはさせない」。石原の妻によると「教育とは愛すること」だという。石原は「愛するって何かと言うと時間の共有だな。共有する時間を作ってあげる。そうすると何が起きるかと言うと字がキレイになる。箸がちゃんと持てるようになる」と話した。