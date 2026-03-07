Image: Amazon

デスクも変形する時代なんだなぁ。

仕事場にサブデスクが欲しかったので、いろいろと悩んでいたのですが、ちょうどいいのを見つけました。それがこちら、山善のL字デスクなのに折り畳める。という変形するデスクです。

山善 L字デスク 折りたたみ 7,418円

6000円台後半〜7,000円台といい感じのお値段に落ち着いています。

僕、リアルに便利そうだな！と思って年明けくらいに衝動買いしたのですが、当時は8,500円くらいしましたよ…。安くなっていて悔しい！

広々なのに畳むとコンパクト。最高では？

で、使用感ですが、やっぱL字はいいですね！

寸法は90×45（L字部分65）cmと、コンパクトデスクのサイズ感。でも、L字部分がみょんと手前に広がっている分、広さを感じるのです。いや、物理的に広いから当たり前か。

おかげで、PC＋画面とか、PC＋タブレットといった展開しても窮屈に感じません。カメラとかガジェットポーチとか、すぐに手を伸ばしたいものを置くのにもいいですね。

さらに、使わないときは畳んで部屋の隅っこに寄せればスッキリするのもよき（重量はそこそこありますけどね）。

メインデスクとしても、サブデスクとしても活躍できますし、折り畳めると引っ越しの時も便利だと思うので、「とりこれ」（※）なデスク探している方は選択肢に入れてもいいと思うの。

（※編集部注：とりあえずこれ）

