ハイヒール・モモコ、結婚披露宴控えた長男夫婦との3ショット公開「お二人とも美男美女」「プレゼントも素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月6日、自身のInstagramを更新。結婚披露宴を控えた長男夫婦との3ショットを公開した。
【写真】62歳ベテラン芸人「お二人とも美男美女」結婚披露宴控えた長男顔出し3ショット
モモコは「3月！というか、2026年のモモコ一家で1番のイベントは、長男の結婚披露宴披露宴自体はもちろん長男夫婦が計画してますが、私は“動画担当”としてお手伝いしてます」と長男の結婚披露宴を控えていることを報告。横に並んで座っている長男夫婦とテーブルを挟んで座っている自身の食事中の3ショットを公開した。また、「お嫁ちゃんが欲しいと言っていたHACCIの花嫁セットをプレゼントしました」と長男の妻からのリクエストに応えたプレゼントも披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良し」「お二人とも美男美女」「プレゼントも素敵」「披露宴楽しみですね」「関係性が素敵」などの声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
