第1子妊娠発表のみちょぱ、美人母との2ショットに反響続々「鼻がそっくり」「姉妹みたい」
【モデルプレス＝2026/03/07】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。母・京子さんとの顔出し2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の27歳モデル「鼻がそっくり」美人母との2ショット
みちょぱは「まま誕生日おめでとう」と母親の誕生日を祝福し、新幹線内と思われる場所での親子2ショットを公開。「天然具合がいつも大変だけど 今年は京子ばあでよろしく」とユーモアを交えてメッセージを伝えた。
この投稿には「誕生日おめでとうございます」「まるで姉妹みたい」「美人母娘」「京子ばあという呼び方が可愛い」「天然エピソード聞きたい」「素敵な2ショット」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日にタレントの大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、美人母との2ショット披露
◆みちょぱの投稿に反響
