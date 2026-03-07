40・50代「なんか地味かも」→【ZARA】へ！ 1点投入でオシャレ先取り♡「イエローカーデ」

手持ちのアイテムでコーデを組んでもなんだか地味……。そんなときは、プラスワンで気分を一新できそうな「イエロー」のアイテムがおすすめ。春のトレンドにも浮上していて注目したいカラーです。これから買うなら、温度調節がしやすいカーディガンが正解かも。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできる「イエローカーデ」をご紹介。パフスリーブやフリルなど華やかなデザインで、コーデの主役になりそうです。

フェミニンな要素を添えるパフスリーブカーデ

【ZARA】「パフスリーブニットカーディガン」\6,290（税込）

フェミニンな雰囲気が漂うパフスリーブのカーディガン。淡いイエローがシーズンムードを盛り上げます。肌なじみが良く派手すぎない色味なので、顔まわりをヘルシーに彩ってくれそうです。コンパクトな着丈でボリュームのあるボトムスとも好相性。フレアスカートと合わせて華やかに、ジーンズでカジュアルにと幅広いスタイリングを楽しんで。

顔まわりを明るく見せるパステルイエロー

【ZARA】「リブニットカーディガン」\5,290（税込）

顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれるパステルイエローのカーディガン。袖口と裾のさり気ないフリルデザインが可愛らしいアクセントに。細リブですっきりと着られるため、ワイドパンツやフレアスカートと合わせてもメリハリをつけてくれます。ジャケットやキャミワンピのインナーにもおすすめ。

