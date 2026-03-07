異例！ 「市内6つ目の高速IC」開通へ

新潟県長岡市とNEXCO東日本は2026年3月3日、北陸道に新設する「長岡西大積スマートIC」が、2026（令和8）年度内にも開通すると明らかにしました。

【メチャメチャ多いな…！】これが「長岡JCT周辺の高速IC」です（写真・地図で見る）

このスマートICは、北陸道の長岡北スマートIC〜西山IC間に位置する「大積PA」に接続するIC施設で、すぐそばを通る国道8号に直結します。また、国道8号を越えて市街地方面へと通じる都市計画道路「宮本町長岡ニュータウン線」も事業中であり、雲出工業団地など周辺施設へのアクセス性向上のほか、「長岡まつり花火大会」など、イベント開催時の混雑緩和も期待されています。

長岡市の中心部では、北陸道と関越道がT字に交わっており、接続部には長岡JCTが設けられています。また、関越道には長岡IC、北陸道には中之島見附ICがあるほか、2000年代以降には長岡南越路スマートIC（関越道）、長岡北スマートIC（北陸道）が相次いで開業しました。

さらに、関越道の越後川口ICはもともと旧川口町に1982年に設置されましたが、2010年に川口町が長岡市と“飛び地合併”したことで、長岡市の施設となりました。そのため、長岡西大積スマートICが開通すれば、市内6つ目の高速道路ICとなります。

なお、大積PAは開通に合わせて「長岡西大積PA」へと改称されます。また、NEXCO東日本は開通日時について「工事完成の見通しが立った段階で、改めてお知らせします」としています。