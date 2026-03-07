劣勢に動じない恐るべき「最強軍団」の覚醒　侍ジャパンと8強激突の可能性もあるドミニカが14安打12得点の“パワー野球”で大勝発進【WBC】

カミネロの逆転弾などでニカラグアに打ち勝ったドミニカ(C)Getty Images

今大会屈指のタレント陣を揃える“最強軍団”が、凄まじい打力を見せつけた。

【動画】ドミニカ打線が覚醒！ オニールが放った特大の確信アーチを見る

現地時間3月6日に米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのニカラグア代表戦で、ドミニカ代表は12-3で大勝。計3発を放つ猛攻で押し切った。

決して幸先は良くなかった。名将ダスティ・ベイカーが率いるニカラグアに2回終了時点で2-3とリードを許していたドミニカだったが、劣勢に立たされてスターたちに火が着いた。4回にフリオ・ロドリゲスの中前適時打で同点に追いつくと、6回からは毎回の9得点。フニオール・カミネロ、J・ロドリゲス、オニール・クルーズの豪快な一発攻勢で相手を守勢に回した。