劣勢に動じない恐るべき「最強軍団」の覚醒 侍ジャパンと8強激突の可能性もあるドミニカが14安打12得点の“パワー野球”で大勝発進【WBC】
カミネロの逆転弾などでニカラグアに打ち勝ったドミニカ(C)Getty Images
今大会屈指のタレント陣を揃える“最強軍団”が、凄まじい打力を見せつけた。
【動画】ドミニカ打線が覚醒！ オニールが放った特大の確信アーチを見る
現地時間3月6日に米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのニカラグア代表戦で、ドミニカ代表は12-3で大勝。計3発を放つ猛攻で押し切った。
決して幸先は良くなかった。名将ダスティ・ベイカーが率いるニカラグアに2回終了時点で2-3とリードを許していたドミニカだったが、劣勢に立たされてスターたちに火が着いた。4回にフリオ・ロドリゲスの中前適時打で同点に追いつくと、6回からは毎回の9得点。フニオール・カミネロ、J・ロドリゲス、オニール・クルーズの豪快な一発攻勢で相手を守勢に回した。
かつてないほどの陣容で臨んでいる。この日もスタメンには、2024年オフにメッツと15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の超巨額契約を締結したフアン・ソトを筆頭に、フェルナンド・タティスJr.、ブラディミール・ゲレーロJr.、マニー・マチャド、J・ロドリゲスなどMLBを代表するスターがズラリ。投手陣にやや不安は抱えているとはいえ、それを補って余りある打線の構築に成功した。14安打、12得点という結果は、最大の長所である攻撃野球が生かされた結果と言えよう。
狙い通りの野球で勝ち切ったドミニカ。今後の展開次第では、準々決勝ラウンドで日本代表と激突する可能性もゼロではないだけに、勢いに乗った彼らの存在は実に不気味だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
