なにわ男子・大西流星、可愛さとのギャップある演技に萩原聖人衝撃「ナイーブな狂気を感じた」【横浜ネイバーズ Season2】
【モデルプレス＝2026/03/07】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2」（3月7日〜4月25日：毎週土曜午後10時〜／全8話）の完成報告会が7日に都内で行われ、大西、原、平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人が出席。萩原が大西の演技を絶賛した。
【写真】まさかの“恋人繋ぎ”を披露した大西流星＆原嘉孝
萩原は、大西の印象について「可愛らしくて柔らかくて、優しさがあふれている」と語りつつも、作中での芝居には意外な一面を感じたという。
弁護士役として、大西演じる逮捕されたロンと対峙するシーンを振り返り、「2人のシーンでは、“ナイーブな狂気”みたいなものを感じた」と告白。「それがきっと大西くんの本質にあるものなんじゃないかと思うくらい、めちゃくちゃ食らいました」と、その演技に衝撃を受けたことを明かした。
さらに萩原は「ロンもそうだし、大西くんもそうだし、変な意味じゃなくて、ポジティブな狂気というか。それがすごく原動力になってこの役を作っているんだなと感じました」と絶賛。
一方の大西は「萩原さんとはガラス越しのお芝居が多いので、なかなかトークを繰り広げるようなシーンではなくて。Season1と違ってロンくんは受け身で、何を考えているか分からない部分もあるんですけど、ロンくんなりに頭を使ってどうしていくかを2人で作り上げていくのがすごく楽しかったです。また新しいロンくんが見られるのかなと思います」と見どころを語った。
本作は、大西演じる中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくクライムサスペンス。原作は、「第11回吉川英治文庫賞」最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による人気小説「横浜ネイバーズ」シリーズ（ハルキ文庫）である。（modelpress編集部）
