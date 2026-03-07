双子出産の中川翔子、山形牛使用の肉じゃが公開「高級感あって上品」「手が込んでる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/07】歌手でタレントの中川翔子が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。山形牛を使用した肉じゃがを公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「彩りが綺麗」山形牛使用の肉じゃが
◆中川翔子、山形牛で作った肉じゃが
中川は「山形牛のお肉で肉じゃが」と報告し、器いっぱいの肉じゃがの写真を公開。「めちゃめちゃ美味しい」とつづり、薄切りの山形牛、人参、じゃがいも、玉ねぎ、白滝がたっぷりと入った肉じゃがを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高級感あって上品」「手が込んでる」「めちゃくちゃ美味しそう」「山形牛なんて豪華すぎる」「白いご飯と一緒に食べたい」「よだれが出そう」「彩りが綺麗」「しっかり栄養を取って」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
