FANTASTICS澤本夏輝（32）が7日、都内で、フォトエッセー「きらきらじゃない、僕の輝き方」の刊行記念イベントを行った。

幻冬舎とLDH JAPANによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第1弾。澤本はトップバッターとして「僕はかなり自分をさらけ出して1冊を完成させたので、普段見せてない自分を見せた方が、より深く心に刺さると思います」と、続くメンバーにメッセージを送った。

故郷の長野県松本市での撮影を振り返り、「素の自分を出せてるなと思いました。そばを食べてる写真は、カメラを忘れていました。ただただ、松本での撮影は楽しく撮影させてもらいました。思い出にひたりながら、ここで生まれて良かったな、大きくなって撮影で帰ってこられて良かったなと思いました」と話した。

過去のエピソード、幼少期の写真など初出しばかりとし、「この1冊で澤本夏輝がだいたい分かる。アーティスト人生の根源がこういうのを感じるような1冊になった」とし、「120点。100点超えてます」と仕上がりを自己採点した。