元俳優で、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身した前山剛久さん（35）が7日までに、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネル「YUKIYA TV」に出演。過去の交際について語った。

前山さんは昨年12月の投稿で「前山剛久改め『真叶（まなと）』という名前で、現在六本木のCENTURYというメンズラウンジで働いています」と報告していた。

前山さんは今回、同店の代表取締役を務めるホストで、バンドOLFEUSのボーカルでもあるYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに対談の形で登場。高校の際はバンドを経験し音楽志望だったが、事務所の人から俳優をすすめられ「ヒプノシスマイク」「刀剣乱舞」などに出演した経緯を説明した。その流れで「最後、ミュージカル頑張っている時に、いろいろニュースになった方と会って、頑張ったんですけど…」と、21年に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんとの真剣交際していた話題について示唆した。

YUKIYA氏から「付き合っている期間は短かったでしょ？」と聞かれると、前山さんは「2カ月ぐらい」と率直に説明。「出たのは『元カノとLINEしてる』というのと、『暴言吐いた』というのが、2つが出ました」と、神田さんとの交際をめぐり、一部で報じられた内容について振り返った。

前山さんは「これ言っていいのかな…めっちゃ素直に話しますね」と少しためらいながらも、「そもそも、僕はずっと、その元カノと付き合ってて、向こうから、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。『難しいです』みたいな。でも、その時すごく仕事で悩んでいる時で、自分もこれから結果出していくためには、今の彼女とお別れして、この子（Kさん）の方がいいかな、って思って、ちゃんと話つけて、向こう（Kさん）に行った、という形だったんですよ」と、神田さんを「Kさん」と呼び、それまでに交際していた別の「元カノ」にも触れながら経緯を明かした。

続けて、LINEの報道について「ちゃんと元カノにもお話しして。で、ちょっとその前に僕がそうやってお断りしちゃっているから、『引っ越しとか大変だよね』とか、引っ越しの話をしているだけなんですよ。（元カノと）一緒に住んでいて、『何か持っていくとか大変ならサポートするね』というLINEを見られちゃった」と回想。「もちろん悪いところもあるかもしれないんですけど、いまだに俳優の友達もいますし、そこって、みんな分かってくれている。そういう人がいるからありがたい」とした。

神田さんが亡くなった際の心境については「悲しかったですよ。もっと話してくれたら良かった」と回顧し、「本気に、お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも、真剣に恋愛した結果だから」と補足。SNSなどで厳しい声を向けられたことについては「世間の人に言われて、確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん…』みたいな。ちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけで、僕は本当に真剣だった」と語った。

神田さんの訃報の際についても再度触れ「亡くなった時に一番ショックだったのは、『もっと話してくれよ…』みたいな。『いなくなっちゃったから話せないな』っていうのが、めっちゃつらかったです」と当時の心境を吐露。「その後、いろいろあってたたかれてたんですけど、正直、正直その時の自分の意見は『知らないのにたたいてもしゃーなくない？』。世間に対してずっと思っていたから、いまだにそう思ってますし、たたかれても気にしてない、と言ったらあれだけど、自分の中にウソはないから。だから、NGなくしゃべれます、って言ってます」と語った。