TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30）が7日、放送された。ゲストにミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一が出演し、ネット上を沸かせた。

二人は番組の序盤から登場。出演者から花束を受け取ると、そろって「ありがとうございます」と笑みを浮かべた。

パンサー向井慧が「何で『ブランチ』出てくれたんですか？すごくないですか？」と出演に驚くと、番組を知っているという三浦は「（出演を）楽しみにしていました」と笑顔。近況については「普段あまり日本食食べられないんですけど、カナダを拠点にしているので。帰ってきてからは、2日に1回ぐらいおすしを食べてます」と笑った。

「りくりゅう」のフィーバーぶりについては「帰ってきてテレビを付けたら私たちがいるので、すごく変な感じがします」と三浦。木原も「朝食を食べながらテレビを見ていると、どのチャンネルを変えても自分たちが出てくるので違和感がありました」と苦笑した。

ネット上では情報バラエティー番組への出演に驚きの声が上がり、「りくりゅうブランチきたー！」「ブランチ、いきなりりくりゅうだ〜」「王様のブランチつけたらりくりゅう出ててびっくり」「えっ！？王様のブランチにりくりゅう出てる！！」「本当になんで出てくれたの？スポーツと絡まない番組なのに笑」などとコメントが集まっている。