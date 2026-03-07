¡Ú ¼Ö°Ø»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ãö¼í¤È¤â¤« ¡Û¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ç¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Îµ³¼ê¡¦¤¿¤«¤ß¤ÁÅ¹Ä¹¤¬¡ÖÌ¾°Ìò¡×¡Ú ²¾ÌÌ½÷»Ò ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ç¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¼Ö°Ø»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ãö¼í¤È¤â¤« ¡Û¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ç¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Îµ³¼ê¡¦¤¿¤«¤ß¤ÁÅ¹Ä¹¤¬¡ÖÌ¾°Ìò¡×¡Ú ²¾ÌÌ½÷»Ò ¡Û
¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤µ¤ó¤¬½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©¤ò¼Ö°Ø»Ò¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤«¤é¤ÏÂçÊÁ¤ÊÃËÀ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ°¤ò¸«¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤«¤ß¤ÁÅ¹Ä¹¡×¤ÈÁ°³Ý¤±¤ò¤·¤¿¤½¤ÎÃËÀ¤ÈÃö¼í¤µ¤ó¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îà¼Ö°Ø»Ò¤Ç¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Öá¤Ï¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Ï¡¢·ò¾ï¼Ô¤ÎÊâ¹Ô¤Û¤ÉÁÇÁá¤¯Êý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤Ç¿Ê¤àÃö¼í¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¶¤Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡Ö¤¿¤«¤ß¤ÁÅ¹Ä¹¡×¤ÈÁ°³Ý¤±¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÃö¼í¤µ¤ó¤òÇØ¸å¤«¤é»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÈó¾ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Å¤é¤¤¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡Ö¤¿¤«¤ß¤Á¤µ¤óÌ¾°Ìò¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¡£°Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤¿¤«¤ß¤ÁÅ¹Ä¹¡×¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇàÀäÌ¯¤ÎÅ¹Ä¹¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿á¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥·¥ç¡¼¥É¥é¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×É÷É¾Èï³²¥¯¥é¥¦¥É¾Þ ¼õ¾Þ¡Ê2024¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯4·î¡¢¶¯É÷¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤êÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î°Ê¹ß¤Ï²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÆ±Ç¯8·î¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°·ÑÂ³¤ò·è°Õ¤·¡¢°ÊÍè¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÅÙ¡¹à¼Ö°Ø»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ïá¤ÎÂêºà¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û