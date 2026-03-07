大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で知られる女優エマ・ワトソン（35）が4日、新恋人とうわさされる男性と空港でキスする姿が激写された。2人はその後、ディナーデートを楽しんだと米ピープル誌など複数のメディアが伝えている。

報道によると、お相手はメキシコ人の起業家で億万長者の御曹司ゴンサロ・エビア・バイエール氏で、昨年末にフランス・アルプスの人気リゾート地クールシュヴェルで初めて一緒にいるところが目撃されていた。

2人はその後、メキシコに渡って美しいバンデラス湾に面した太平洋岸のビーチリゾート、プンタ・ミタでバカンスを楽しんでいたという。今回、空港のセキュリティーの列に並びながら人目をはばからずキスを交わす姿がパパラッチされたことで、交際が確実となったと報じられている。

ワトソンはミニスカートにキャップをかぶり、ボストンバッグを手にするバイエール氏の首元に手を置き、口づけを交わしている。2人はその後も空港内のカフェで並んで座り、仲むつまじくスマホを見ながら談笑する様子なども激写されている。

恋多き女性として知られるワトソンは、俳優から一般人まで数多くの男性と浮名を流してきたことで知られ、キスをする姿が度々パパラッチされてきた。（千歳香奈子）