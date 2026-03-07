きょうの全国天気 北日本で荒れ模様に

きょうは日本海から接近する低気圧の影響により、北日本や北陸を中心に荒れた天気となるでしょう。風が強まり、吹雪くところもありそうです。また、山陰でも夜まで雨や雪が続くでしょう。

【写真を見る】【きょうの天気】北日本で荒れた天気に 吹雪くところも 関東は晴れて花粉が大量に飛散 3月7日

関東から西の太平洋側では、概ね晴れて、花粉が大量に飛びそうです。花粉症の方はしっかりと対策をした方が良いでしょう。

きょうの最高気温 東京は17℃で4月上旬並みの暖かさに

きょうの最高気温は、きのうより低くなる所が多いでしょう。大阪は、きのうより5℃低く、12℃の予想です。

関東はきのうより気温が上がり、東京は最高気温17℃と、4月上旬並みの暖かさになるでしょう。ただ、午後は全国的に冷たい北風が吹きつけそうです。

＜きょう7日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌： 5℃ 釧路： 2℃ 青森： 9℃

盛岡： 9℃ 仙台：12℃ 新潟： 9℃

長野： 9℃ 金沢：10℃ 東京：17℃

名古屋：12℃ 大阪：12℃ 岡山：13℃

広島：13℃ 松江：10℃ 高知：15℃

福岡：11℃ 鹿児島：15℃ 那覇：20℃

全国の週間天気

あすは冬型の気圧配置が続き、北日本や日本海側では雪や雨となるでしょう。一方で、太平洋側の地域では、この先も晴れる日が多い予想です。

あすは、関東を中心にきょうより気温が下がり、来週は各地でこの時季らしい気温が続くでしょう。