お笑いコンビ、ランジャタイの伊藤幸司（40）が6日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。謹慎中に会っていた元芸能人を明かした。

番組の企画は「同期集結SP」で、デビュー20周年を迎えた見取り図と同期のさらば青春の光、ジャングルポケット、ランジャタイが出演した。

さらば青春の光の森田哲矢はジャングルポケットを「出世頭」と紹介し、盛山晋太郎も「俺もそのイメージある」と語った。ただ太田博久は「その辺掘るとしゃべれない話だらけにはなるんだけど…」と話しにくそうな態度に。すかさず盛山は「バーム？」と名前を伏せながら、バームクーヘンの販売をしているジャンポケの元メンバー斉藤慎二をイジった。

活動自粛を終えた伊藤に対し、盛山は「会うのも久しぶり」と話し、さらば青春の光の森田哲矢は「大丈夫なの？」と心配。盛山は「元気してた？」と聞くと、伊藤は「はい。大丈夫でございます。私は」と真面目に答えた。「なんとかこれから頑張っていきたいと思ってる」と語った。

すると相方の国崎和也は「それこそ、（伊藤が）バームと会ってたのよ。謹慎中にバームと会って、バアムが今まで何があったかを伊藤に落語でやってくれた」と語り、笑いをさそった。

伊藤は「上下も完璧に…でっかい声で」と語った。