歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月29日で最終回となるTBS系「アッコにおまかせ！」の後のスケジュールに関してコメントした。

和田が「私が一番心配してるのは日曜日、どうしよう、って」と話すとアシスタント垣花正が「（『アッコにおまかせ！』が終わった）4月以降の？」と尋ねた。和田は「40年間、毎週（午前）6時に起きて、土曜日は（『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』のに備えて午前）7時に起きて、もうそれ土日は40年間、ずっーと土日は、金曜日はお酒飲まないで、それが変わるわけですよ」と話して「どーしたらいいんだろう。なんかいいアイデアあります？日曜日にすることって。日曜ってお休みやから、あんまり開いてないでしょ」と今現在の心配事を吐露した。

垣花は「そうですね。今、僕がパッと思いつくのは競馬ですね。イヒヒ、競馬場に行く」と提案した。和田は「朝から競馬場？」とおうむ返しした。垣花は「（番組出演するときと）同じルーティーンで、そのまんま競馬場に。朝早く起きて」とスケジュールを変更することもないと再度提案。

和田は「そういえば1レース、って早いもんね」と返した。垣花は「朝、1レース、（午前）10時ですね。最終レースが夕方4時ぐらいですね」と話した。和田は「それ、行きたいと思っても続かないでしょ、お金が。私、ギャンブル弱いから」と話しながらも「競馬か。競馬場って泊まれないの？」と少し含みを残した。