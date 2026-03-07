「デート感ある」原嘉孝、ディズニーでの私服ショットに反響「大人の魅力ヤバくないかぁ!?」「メロい」
timeleszの原嘉孝さんは3月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを満喫した様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】原嘉孝、ディズニーでのオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「まってぇー原ちゃんカッコよ過ぎ」「この1年で私服のテイスト変わり過ぎてて情緒追いつかへん」「髪形メロい」「ロングコートがカッコ良過ぎる……原嘉孝（30）の大人の魅力ヤバくないかぁ!?」「プライベートの原ちゃんカッコよ過ぎんか!?すごいデート感ある！」「なんか大人の着こなしちゃぼすになってる」「ロングコートこんなに似合う人いるんだ」「彼氏とディズニーなう。過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ロングコートこんなに似合う人いるんだ」「危うくステージあがりかけた #仲良し家族と #おれ」とハッシュタグをつけてつづった原さん。18枚の写真を投稿しました。黒でまとめたコーディネートにベージュのロングコートを羽織った私服姿を披露。大人っぽい着こなしが印象的で、おしゃれな雰囲気が際立っています。
「かっこいいぱぱ過ぎる」原さんは1月26日の投稿で、赤ちゃんを抱く姿を披露。コメントでは、「ひゃー！癒し！」「かっこいいぱぱ過ぎる」「本当の親子にしか見えない」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
