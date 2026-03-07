timeleszの原嘉孝さんは3月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：原嘉孝さん公式Instagramより）

timeleszの原嘉孝さんは3月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを満喫した様子を公開し、反響を呼んでいます。

「ロングコートこんなに似合う人いるんだ」

「危うくステージあがりかけた #仲良し家族と #おれ」とハッシュタグをつけてつづった原さん。18枚の写真を投稿しました。黒でまとめたコーディネートにベージュのロングコートを羽織った私服姿を披露。大人っぽい着こなしが印象的で、おしゃれな雰囲気が際立っています。

この投稿にファンからは、「まってぇー原ちゃんカッコよ過ぎ」「この1年で私服のテイスト変わり過ぎてて情緒追いつかへん」「髪形メロい」「ロングコートがカッコ良過ぎる……原嘉孝（30）の大人の魅力ヤバくないかぁ!?」「プライベートの原ちゃんカッコよ過ぎんか!?すごいデート感ある！」「なんか大人の着こなしちゃぼすになってる」「ロングコートこんなに似合う人いるんだ」「彼氏とディズニーなう。過ぎる」との声が寄せられました。

「かっこいいぱぱ過ぎる」

原さんは1月26日の投稿で、赤ちゃんを抱く姿を披露。コメントでは、「ひゃー！癒し！」「かっこいいぱぱ過ぎる」「本当の親子にしか見えない」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)