年金13万円で毎月2万円赤字 「外食がやめられない」68歳ひとり暮らし
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった京都府在住68歳の投稿者のケースをご紹介します。
年齢・性別：68歳（性別回答なし）
居住地：京都府
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：1200万円
リスク資産：0円
ひと月当たりの現在の収入は、「年金13万円」。
対して、月の生活費は「家賃5万円、光熱費・水道代などの公共料金および通信費2万円、食費5万円、雑費3万円」とあり、合計15万円ほど。
「毎月およそ2万円ほど赤字。年間で25万円くらい貯金を取り崩している」と語っています。
物価高（インフレ）の影響も多少感じているそうで、「主に米の高騰。もちろん、そのほかもかなり上がってきているので、きつい」と投稿者。
対策として「できるだけまとめて食材やドリンクなどを買うようにして」いるものの、「月に数回は外食をしてしまいます。年金生活に入る前は外出することが多く、その延長で外食の機会も多かったため、それを今も引きずっている」と明かしています。
逆に、「水道代と光熱費」は想定ほど負担になっていないと言います。
年金生活では、「とにかく安いものを食べたり、電気代を節約したり」と、少しでも支出を抑える工夫を続けているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：さはら
