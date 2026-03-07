『ドラえもん』一番くじが登場！ アニメのワンシーンを再現した“フィギュア”など展開
テレビアニメ『ドラえもん』を題材にした「一番くじ ドラえもん 〜きみとずっといっしょ〜」が、3月7日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。
【写真】泣いちゃう！ 感動のワンシーンを再現したフィギュアも
■限定オリジナルデザインも使用
今回発売される「一番くじ ドラえもん 〜きみとずっといっしょ〜」は、ドラえもんとのび太の友情にフォーカスしつつ、ひみつ道具で楽しむ日々を表現した、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、テレビアニメ「ドラえもん登場の思い出 未来の国からはるばると」のワンシーンを細部まで再現した「Revible Moment」シリーズのフィギュア「Revible Moment −未来の国からはるばると−」が用意される。
また、限定オリジナルデザインを活かしたB賞の「アートブランケット」に加え、“ちらりんフレンズ”よりC賞の「ぬいぐるみマスコット」やD賞の「ひみつ道具ミニフィギュア」が登場し、ファン必見のグッズがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、テレビアニメ「のび太くん、さようなら！ ドラえもん、未来に帰る…」のワンシーンを再現したフィギュア「Revible Moment −ずっといっしょにいてね−」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】泣いちゃう！ 感動のワンシーンを再現したフィギュアも
■限定オリジナルデザインも使用
今回発売される「一番くじ ドラえもん 〜きみとずっといっしょ〜」は、ドラえもんとのび太の友情にフォーカスしつつ、ひみつ道具で楽しむ日々を表現した、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、限定オリジナルデザインを活かしたB賞の「アートブランケット」に加え、“ちらりんフレンズ”よりC賞の「ぬいぐるみマスコット」やD賞の「ひみつ道具ミニフィギュア」が登場し、ファン必見のグッズがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、テレビアニメ「のび太くん、さようなら！ ドラえもん、未来に帰る…」のワンシーンを再現したフィギュア「Revible Moment −ずっといっしょにいてね−」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。